Шевченко «кинул» украинских боксеров-юниоров на чемпионате Европы и пытается лишить их медалей, — тренер Чередниченко

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Так называемое руководство Федерации бокса Украины «кинуло» юниорскую сборную, уехавшую в Италию на чемпионат Европы. Теперь, когда недоразумение с государственным флагом удалось урегулировать, они требуют от тренеров и спортсменов досрочно уехать из первенства. Об этом в Facebook написал тренер Антон Чередниченко.

Он сообщил, что с самого начала ЧЕ со сборной Украины не было ни так называемого президента ФБУ Кирилла Шевченко, ни назначенного им государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды.

«Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать? В сложное время боксеров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами», — написал Чередниченко.

Даже после того, как действующий президент ФБУ Владимир Продивус срочно прилетел в Италию и добился положительного решения Европейской конфедерации бокса об использовании украинского флага на соревнованиях, самопровозглашенные «руководители» ФБУ требуют от спортсменов и тренеров отказаться от медалей и уезжать домой.

«Мне бросали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьет так сильно, как удар в спину. И тренеры, и боксеры вкладывали время, средства на подготовку, на сбор, откладывали радости на потом ради победы… Я не могу найти ответ, почему боксерам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы», — написал Чередниченко.

Напомним, некоторые СМИ распространили информацию о том, что Международная боксерская ассоциация (IBA) вроде бы запретила юниорской сборной Украины соревноваться под государственным флагом. Впоследствии президент ФБУ и вице-президент IBA Владимир Продивус объяснил: скандальное решение приняла Европейская конфедерация бокса (EUBC), ошибочно ссылаясь на регламент Международного олимпийского комитета. Уже 29 сентября EUBC направила письмо, которым разрешила использовать государственный флаг и гимн Украины во время ЧЕ в Италии.