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Евросоюз осуждает псевдореферендумы рф и не признает их результаты – представительство ЕС в Украине

Евросоюз осуждает псевдореферендумы рф и не признает их результаты – представительство ЕС в Украине

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Европейский Союз не признает псевдореферендумы, которые россия провела на захваченных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передает УНН.

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"ЕС поддерживает Украину с начала российской захватнической войны. Мы призываем россию уважать нормы международного права, немедленно прекратить агрессию и вернуться к своим границам. Мы решительно осуждаем незаконные "референдумы", которые никогда не будут признаны", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой – обсудили псевдореферендумы, проведенные россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: УНН
Теги: ЕС, псевдореферендум
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