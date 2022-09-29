Евросоюз осуждает псевдореферендумы рф и не признает их результаты – представительство ЕС в Украине

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Европейский Союз не признает псевдореферендумы, которые россия провела на захваченных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передает УНН.

Цитата

"ЕС поддерживает Украину с начала российской захватнической войны. Мы призываем россию уважать нормы международного права, немедленно прекратить агрессию и вернуться к своим границам. Мы решительно осуждаем незаконные "референдумы", которые никогда не будут признаны", – говорится в сообщении.

«Зустріч із @DmytroKuleba:

ЄС підтримує від початку російської загарбницької війни. Ми закликаємо поважати норми міжнародного права, негайно припинити агресію і повернутися до своїх кордонів.



Ми рішуче засуджуємо незаконні «референдуми», які ніколи не будуть визнані». https://t.co/iTJLUZhtMF pic.twitter.com/jM5fTZ7Vrl — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 29, 2022

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой – обсудили псевдореферендумы, проведенные россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.