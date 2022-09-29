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Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует УНН.

Цитата

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим позже", – написал Никифоров.

Напомним

30 сентября в кремле должны объявить об аннексии захваченных территорий Украины.

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил о проведении "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это шоу длилось с 23 по 27 сентября.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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