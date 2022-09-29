Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует УНН.

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"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим позже", – написал Никифоров.

Напомним

30 сентября в кремле должны объявить об аннексии захваченных территорий Украины.

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил о проведении "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это шоу длилось с 23 по 27 сентября.