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Зеленский обсудил с премьером Италии необходимость твердой реакции на проведение рф псевдореферендумов

Зеленский обсудил с премьером Италии необходимость твердой реакции на проведение рф псевдореферендумов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры говорили о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях, передает УНН.

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“Во время диалога с Премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях. Проинформировал о ситуации на фронте. Обменялись мнениями о возможностях продолжения оборонной помощи со стороны Италии”, – написал Зеленский в своем Telegram.

Дополнение

Зеленский также сегодня поговорил по телефону с Президентом Польши Анджеем Дудой относительно международной реакции на незаконные “референдумы”, проведенные россией на оккупированных украинских территориях.

Источник: УНН
Теги: война, Италия, Владимир Зеленский, псевдореферендум

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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