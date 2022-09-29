Зеленский обсудил с премьером Италии необходимость твердой реакции на проведение рф псевдореферендумов

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры говорили о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях, передает УНН.

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“Во время диалога с Премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях. Проинформировал о ситуации на фронте. Обменялись мнениями о возможностях продолжения оборонной помощи со стороны Италии”, – написал Зеленский в своем Telegram.

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Зеленский также сегодня поговорил по телефону с Президентом Польши Анджеем Дудой относительно международной реакции на незаконные “референдумы”, проведенные россией на оккупированных украинских территориях.