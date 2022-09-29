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Минобороны заинтересовано в 2023 году отдать украинским производителям 100% заказов по вещевому обеспечению

Минобороны заинтересовано в 2023 году отдать украинским производителям 100% заказов по вещевому обеспечению

Алексей Резников

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство обороны Украины заинтересовано в следующем году отдать украинским производителям 100% заказов по вещевому обеспечению армии. Об этом на своем Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

“В следующем году Минобороны заинтересовано отдать украинским производителям 100% заказов. Условия – выполнить их качественно и вовремя при разумной цене.

При этом мы предупреждаем о реальных обстоятельствах - параметры наших потребностей в 2023 году могут меняться. Это зависит от динамики боевых действий, а также от имеющихся ресурсов. Ведь враг осуществляет не только военную агрессию – он пытается уничтожить ресурсную базу нашего сопротивления”, - пояснил Резников.

Детали

Министерство обороны подготовило соответствующие бюджетные запросы на 2023 год, правительство сформировало видение, конечное решение остается за парламентом, отмечает министр. В то же время он добавил, что “все должны осознавать, что прогнозирование на следующий год будет гибким”.

“Минобороны готово предложить бизнесу различные формы и механизмы гарантий, которые позволят вести диалог с банками, привлекать средства, уже сейчас заказывать сырье и запустить производственные процессы сразу после начала нового бюджетного года. Чтобы не было паузы в первом квартале, которая часто возникает из-за особенностей работы с бюджетными средствами”, – добавил Резников.

Дополнение

Как писал УНН, Кабмин пересмотрел начисление пенсий военнослужащим.

Также в Верховной Раде предлагают предоставить украинским военным 10-дневные отпуска.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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