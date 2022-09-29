В Украине расширили категорию спортсменов, которые смогут выезжать за границу

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Как говорится в постановлении от 27 сентября 2022 года, во время военного положения разрешен выезд за границу на матчи спортсменам клубов, передает УНН.

Детали

В документе говорится, что во время военного положения выезд разрешен спортсменам, тренера, которых включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.

Также это касается лиц, обеспечивающих организационное, медицинское, научно-методическое сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивных судей, арбитров для участия в спортивных мероприятиях, проводимых за рубежом.

Основанием для выезда спортивных команд является письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу.

Отмечается, что спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения спортивного мероприятия.

Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, когда спортсмены после завершения спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму министра молодежи и спорта.

Дополнение

В ГПСУ напомнили, какие категории мужчин могут выехать за границу несмотря на военное положение.