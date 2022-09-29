Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 34,97 -0,2834 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Омбудсмен об обращениях из оккупации: люди сообщают о преступлениях и боятся называть себя
Омбудсмен об обращениях из оккупации: люди сообщают о преступлениях и боятся называть себя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8310

Италия призвала своих граждан покинуть россию

Италия призвала своих граждан покинуть россию

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Граждан Италии призвали покинуть территорию рф, если их пребывание там не продиктовано необходимостью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующее сообщение, опубликованное посольством Италии в россии.

Цитата

«Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами россии, соотечественникам, находящимся в россии, рекомендуется оценить необходимость дальнейшего пребывания и, если возможно, покинуть страну», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что путешествовать из россии в Италию или третьи страны становится все сложнее, в частности, из-за стремительного роста стоимости на авиабилеты, очереди на погранпропусках, и запрета прямых авиасообщений с ЕС.

Посольство просит граждан покинуть рф или не задерживаться в стране надолго.

Также гражданам Италии дан ряд рекомендаций по тому через какие страны можно выехать и какими авиакомпаниями можно воспользоваться.

Напомним

Ранее немедленно покинуть россию призвало своих граждан посольство США, а также ряд европейских стран.

Источник: УНН
Теги: Россия, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.