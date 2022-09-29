Италия призвала своих граждан покинуть россию

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Граждан Италии призвали покинуть территорию рф, если их пребывание там не продиктовано необходимостью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующее сообщение, опубликованное посольством Италии в россии.

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«Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами россии, соотечественникам, находящимся в россии, рекомендуется оценить необходимость дальнейшего пребывания и, если возможно, покинуть страну», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что путешествовать из россии в Италию или третьи страны становится все сложнее, в частности, из-за стремительного роста стоимости на авиабилеты, очереди на погранпропусках, и запрета прямых авиасообщений с ЕС.

Посольство просит граждан покинуть рф или не задерживаться в стране надолго.

Также гражданам Италии дан ряд рекомендаций по тому через какие страны можно выехать и какими авиакомпаниями можно воспользоваться.

Напомним

Ранее немедленно покинуть россию призвало своих граждан посольство США, а также ряд европейских стран.