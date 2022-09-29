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Рассмотрение Госбюджета-2023 назначен на 6 октября

Рассмотрение Госбюджета-2023 назначен на 6 октября

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Верховная Рада Украины 6 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета на 2023 год. Об этом в эфире национального телемарафона, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Бюджет мы будем рассматривать уже 6 октября. И там весь бюджет, практически, на войну и оборону. В принципе, все – на оборону, можно так сказать», - рассказал Арахамия.

По словам Арахамии, до 85% ожидаемой от США помощи размером в 12 млрд долларов, пойдет на закупку вооружения, остальное – на поддержку бюджета.

Добавим

На днях Сенат США одобрил финансовый документ, который среди прочего предусматривает предоставление Украине финансовой помощи на сумму 12,4 млрд долл. 

Контекст

Бюджет-2023 будут рассматривать и принимать по сокращенной процедуре.  Ожидается, что окончательное его принятие состоится до конца октября.

Как рассказали в правительстве – Госбюджет на следующий год предусматривает – «все на оборону». Расходы на безопасность и оборону эквивалентны 88% доходов бюджета (по общему фонду, без грантов); составляют 45% расходов общего фонда - 1 трлн 136 млрд гривен.

Министерство финансов в проекте Бюджета-2023 не предусматривает повышения минимальной заработной платы. При этом, в следующем году расходы на пенсионное и соцобеспечение не уменьшаются, а некоторые из них "будут даже увеличены". Медицина остается приоритетом финансирования на следующий год. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены, указывали в Минфине.

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Источник: УНН
Теги: Давид Арахамия, Бюджет-2023

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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