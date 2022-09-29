Главный герой "Звездных войн" актер Марк Хэмилл стал амбассадором UNITED24

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24. Об этом в своем Телеграм сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Он (Марк Хэмилл – ред.) первый амбассадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на “Армию дронов”. Это сложная, но очень важная миссия. Марк, я уверен, что вы с ней справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Как информировал УНН, креативный директор дома моды Balenciaga Демна стал амбассадором инициированной Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы United24 по направлению «Восстановление Украины» для помощи временно перемещенным лицам.