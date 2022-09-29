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Главный герой "Звездных войн" актер Марк Хэмилл стал амбассадором UNITED24

Главный герой "Звездных войн" актер Марк Хэмилл стал амбассадором UNITED24

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24. Об этом в своем Телеграм сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Он (Марк Хэмилл – ред.) первый амбассадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на “Армию дронов”. Это сложная, но очень важная миссия. Марк, я уверен, что вы с ней справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Как информировал УНН, креативный директор дома моды Balenciaga Демна стал амбассадором инициированной Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы United24 по направлению «Восстановление Украины» для помощи временно перемещенным лицам.

Источник: УНН
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