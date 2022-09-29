Поднимающий оружие против истины, поднимает его на свою погибель: Зеленский призвал народы Кавказа сопротивляться мобилизации

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, призвав сопротивляться мобилизации, объявленной диктатором владимиром путиным, и бороться за свою свободу. Об этом УНН пишет со ссылкой на видео-обращение Зеленского.

Детали

Лидер украинской нации записал видеообращение возле мемориальной доски, посвященной Имаму Шамилю – национальному герою северокавказских народов. В своем обращении Зеленский объяснил жителям Кавказа настоящий смысл мобилизации, призвал не брать оружие в руки и не идти на войну против Украины.

Цитата

“Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас, ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны россии, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Это наш долг. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил. И теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого. Уже 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это число. Вам врут, что погибло, якобы, около 6 тысяч. 58 с половиной – вот, в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну хотел один человек. Только один, которому служат многие.

Народы Кавказа! Все народы на территории россии. У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам врут, что якобы этих провалов нет. Вместо того, чтобы закончить бессмысленную, для россии войну, российская власть пытается отправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ. Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей. россия осталась одна. Уже изолирована и будет осуждена за эту войну.

Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает ее на свою погибель… Тот один человек, который начал эту войну, не остановится на первой волне мобилизации… Дагестанцы не должны погибать в Украине, и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных коренных народов… Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас…. Боритесь – поборете”, – обратился Зеленский.

Добавим

Как сообщили в Министерстве обороны, в россии с начала объявления "частичной" мобилизации уже призвали более 100 тысяч человек.