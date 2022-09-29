Зеленский: до прихода россии на украинские земли жизнь была нормальной, и единственный способ вернуть такую жизнь - это изгнать оккупанта

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что до прихода россии на украинские земли жизнь была нормальной, и единственный способ вернуть такую жизнь — это изгнать оккупанта. Об этом информирует УНН.

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В обращении Зеленский прокомментировал сегодняшние обстрелы украинских городов, назвав их "подлыми ударами".

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"Сегодня российская армия нанесла очередные подлые удары по мирным людям в Николаеве – снаряд разорвался возле остановки общественного транспорта. Есть погибшие, есть раненые... Опять обстрелы Харькова, Сумской области, жестокий огонь на Донбассе, на юге Украины", — прокомментировал Глава государства.

Президент отметил, что все обстрелы можно остановить только одним путем — освободить.

"И пока россия не пришла, везде на украинской земле была нормальная жизнь. И когда россия уйдет, когда мы ее вытесним, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе", — подчеркнул Президент.

"Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути. Но знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути", — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры говорили о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.