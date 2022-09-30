кремль проголосовал за независимость от разума и здравого смысла – нардеп

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Указ российского диктатора владимира путина о признании независимости Запорожской и Херсонской областей полон абсурда и лишен здравого смысла. Так прокомментировал это решение кремлевской власти народный депутат Даниил Гетманцев, передает УНН.

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"Если Запорожская все же область, как она может быть независимой, а если она независимая, как она может быть областью?

Ярче только ссылки на международные правовые основы и устав ООН в контексте запорожского и херсонского этноса", – рассуждает нардеп.

Он предполагает, что мы, очевидно, пропустили какое-то решение, за которым российские власти лишились здравого смысла.

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"Очевидно, был еще один референдум, который мы пропустили. кремль проголосовал за независимость от разума и здравого смысла. И его результаты невозможно не признать", – предполагает Гетманцев.

Напомним

президент рф подписал указ о признании независимыми Запорожской и Херсонской областей, территории которых находятся под российской оккупацией.

В ответ на это генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский подписал документ о том, что территория кремля принадлежит "Укрпочте".

Добавим

Сегодня, 30 сентября, в 15 часов в кремле запланирована официальная церемония по аннексии оккупированных рф территорий Украины на основании результатов псевдореферендумов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО.