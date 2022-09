Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев и встретился с Резниковым

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. О своем визите он сообщил в Twitter только сегодня, информирует УНН.

Цитата

"Рад, что посетил своего хорошего друга Алексея Резникова на этой неделе в Киеве, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией растет и будет продолжаться до 2023 года и в дальнейшем!" – написал Уоллес.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond!