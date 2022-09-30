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Зеленский хотел бы блокировки Швейцарией российских активов

Зеленский хотел бы блокировки Швейцарией российских активов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украины. Заявления Главы государства во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии приводит пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Цитата

«Я очень хотел бы, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую россия совершила против Украины», – отметил Глава государства, отвечая на вопросы студентов.

Детали

Зеленский отметил, что в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.

Он также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

Дополнение

5 июля сообщалось, что Швейцария выступает против конфискации замороженных российских активов.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, компенсация, Швейцария, активы, конфискация, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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