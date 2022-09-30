Зеленский хотел бы блокировки Швейцарией российских активов

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украины. Заявления Главы государства во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии приводит пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

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«Я очень хотел бы, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую россия совершила против Украины», – отметил Глава государства, отвечая на вопросы студентов.

Детали

Зеленский отметил, что в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.

Он также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.

Дополнение

5 июля сообщалось, что Швейцария выступает против конфискации замороженных российских активов.