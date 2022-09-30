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"В течение двух-трех лет": Зеленский выразил ожидания относительно членства в ЕС

"В течение двух-трех лет": Зеленский выразил ожидания относительно членства в ЕС

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что после победы Украина станет полноправным членом Европейского Союза. Заявления Главы государства во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии приводит пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Цитата

«Мы уже получили статус кандидата – мощно работали над этим даже во время войны… Страна выбрала путь в Евросоюз. Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере мы четко идем – и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят», – подчеркнул Глава государства.

Детали

Он отметил, что Украина находится на пути к членству в НАТО и параллельно готовит договор о гарантиях безопасности.

«Мы разработали серьезный документ – рекомендации к этому договору для круга стран – гарантов безопасности для Украины. Нам этот договор очень нужен. И крайне нужен на пути в НАТО», – отметил Владимир Зеленский и добавил, что неизвестно, сколько продлится этот путь, но на нем нашему государству нужна безопасность.

«Эти два направления, о которых я упомянул, уже свидетельствуют о том, что Украина будет европейским государством», – констатировал он и отметил, что благодаря мощной армии и боевому опыту Украина будет еще и одной из самых безопасных стран.

Дополнение

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС 23 июня.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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