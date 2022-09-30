"Никогда, никогда, никогда": Байден заявил, что США не признают аннексию украинских территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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«Я хочу четко заявить об этом. Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии россии на суверенную территорию Украины», — сказал Байден на встрече с лидерами стран Тихоокеанских островов в Вашингтоне в четверг.

«Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в москве. — сказал он. — Истинная воля украинского народа проявляется каждый день, когда (люди) жертвуют своими жизнями, чтобы спасти народ и сохранить независимость своей страны».

«Нападение россии на Украину в преследовании имперских амбиций путина является вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности», - добавил президент США.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал инсценированные кремлем «референдумы» оскорблением принципов международного мира и безопасности.

«Фиктивные “референдумы” устроены кремлем в тщетной попытке замаскировать то, что равнозначно новой попытке захвата украинских территорий», — говорится в заявлении Блинкена.

Блинкен ранее назвал псевдореферендумы частью «дьявольской схемы», заявив, что российские военные выгнали украинцев из оккупированных ими городов, и привезли туда на автобусах граждан россии, благодаря голосованию которых были получены желаемые москвой результаты.

Дополнение

кремль заявил, что об аннексии четырех украинских регионов будет официально объявлено в пятницу после выступления владимира путина.