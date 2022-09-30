Зеленский собрал Ставку: рассмотрели план освобождения украинских территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

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"Участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, во время Ставки проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время, рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", – написал Зеленский в Telegram.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним

На сегодня, 30 сентября, Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что будут приняты фундаментальные решения для Украины.