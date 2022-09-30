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"Рамштайн-6" и хорошие новости в ближайшее время: Резников сообщил о переговорах с главой Пентагона

"Рамштайн-6" и хорошие новости в ближайшее время: Резников сообщил о переговорах с главой Пентагона

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Как сообщил глава Минобороны, стороны обсудили ситуацию на передовой, "Рамштайн-6" и пути усиления украинских возможностей, пишет УНН.

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"Имел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили последние новости с линии фронта, "Рамштайн-6" и способы усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время", - отметил Резников.

Детали

Министр обороны Украины отметил, что "Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины".

"Украинская армия будет продолжать использовать оружие, чтобы деоккупировать нашу землю", - подчеркнул Резников.

Дополнение

Накануне Пентагон объявил о дополнительных 1,1 млрд долл. военной помощи Украине, куда входит 18 HIMARS, 50 бронированных машин, два радара для беспилотных летательных систем, тактические системы связи и другое полевое снаряжение.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, Пентагон, Алексей Резников, Ллойд Остин
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