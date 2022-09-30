Зеленский выступит на осенней сессии ПАСЕ
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит онлайн перед Парламентской ассамблеей Совета Европы во время ее осенней пленарной сессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
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"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции (дата и время уточняются) во время ее осеннего пленарного заседания, которое состоится в Страсбурге с 10 по 14 октября 2022 года", – говорится в сообщении.
Детали
Среди тем, которые планируют обсудить: "Европа через шесть месяцев после начала агрессивной войны россии против Украины", "Продовольственная безопасность в Европе: экспорт зерна из украинских портов" и "Военные действия между Арменией и Азербайджаном".
Напомним
На сессию ПАСЕ хотят вынести декларацию о правах пленных украинских военных.
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