В Украине более 67 тысяч детей лишены родительской опеки - Минсоцполитики

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Более 67 тысяч детей в Украине лишены родительской опеки, или остались детьми-сиротами. Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает корреспондент УНН.

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“Всего в Украине, по состоянию на 1 июля, чуть больше 67 тысяч детей не имеют родительской опеки. Это дети, которые лишены родительской опеки или дети-сироты. И только 16 тысяч могут быть усыновлены. То есть, они есть в реестре как такие, которые могут быть усыновлены”, – сообщила она.

Детали

По словам Жолнович, данные нуждаются в проверке. В частности, усыновления в этот промежуток времени происходят очень осторожно с учетом тех обстоятельств, что необходимо убеждение в том, что ребенок точно не имеет биологических родителей или близких родственников.

“Мы приняли несколько нормативных изменений, которые имеют целью решить проблемы и вызовы в рамках военного времени. В частности, было принято решение, позволяющее приемным семьям на краткосрочное время брать ребенка, который еще не получил статус, в свою семью в рамках норм. То есть, мы не знаем, есть ли у него родители или родственники. Но тем не менее, этот ребенок уже один. Он уже не имеет фактического ухода. И, собственно, постановление позволяет этого ребенка временно передавать в приемную семью”, – пояснила министр.

Также Минсоцполитики усовершенствовало саму процедуру усыновления с учетом перемещения детей и с учетом региональных учетов.

“Мы понимаем, что усыновление должно происходить в том регионе, к которому ребенок привык. Но перемещение детей по стране заставило нас изменить этот подход. Соответственно, мы позволяем и даем возможность усыновлять ребенка в любой точке Украины, без этой географической привязки, и раскрываем данные о детях для усыновителей, в том числе в городе, где он сейчас находится. Также решены некоторые бюрократические процедуры с передачей документов, чтобы не задерживать процесс усыновления в том случае, где он уместен”, – разъяснила Жолнович.

Еще одно принятое постановление позволяет завершить полноценно процедуру усыновления, когда дело доходит до суда.

“Когда уже все были практически действия сделаны для того, чтобы ребенок получил семью и родителей, но в результате эвакуации также оказался за границей. Соответственно, эти процедуры также урегулированы. При вынесении решения суда в пользу родителей и предоставления им статуса усыновителей, есть возможность даже забрать этого ребенка из-за границы”, – говорит министр.

Также было принято постановление, которое позволяет оцифровать этапы и процедуру обращения в органы для того, чтобы стать усыновителем. Сейчас унифицирована специальная учебная программа для усыновителей.

Жолнович также сообщила, что сейчас планируется процедура постоянного предоставления супервизии семьям, которые усыновили ребенка.

“Сейчас мы также реагируем и на потребности приемных семей и детских домов семейного типа в тех районах, где идут активные боевые действия. Мы видим, что может произойти в каждый конкретный момент”, – отметила глава ведомства.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, в результате полномасштабного вторжения рф в Украину более 1177 детей пострадали, из них погибли - 397 детей.