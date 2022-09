Каждый приезд Уоллеса приносит хорошие новости на поле боя: Резников о визите министра Британии в Киев

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр обороны Алексей Резников в Twitter заявил, что каждый визит британского коллеги Бена Уоллеса "приносит хорошие новости на поле боя". Чиновники обсудили увеличение военной помощи Украине, передает УНН.

Цитата

"Каждое посещение Бена Уоллеса приносит Украине хорошие новости на поле боя. NLAW, бронетехника, Starstreak и Brimstone, программа обучения украинских новобранцев под руководством Великобритании… Что дальше? У нас есть несколько хороших идей для обсуждения сегодня", - написал министр обороны Украины.

Every visit of @BWallaceMP to brings good news to the battlefield. NLAWs, armoured vehicles, Starstreaks & Brimstones, UK-led recruits training programme…What’s next? We have a some good ideas to discuss today.

P.SThis MLRS M270 from the front line salutes you,my friend! pic.twitter.com/pzqskTpxbp