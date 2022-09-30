Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,5869 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6480

россия продолжает удары по мирному населению на фоне потерь на поле боя - посол США

россия продолжает удары по мирному населению на фоне потерь на поле боя - посол США

Бриджит Бринк

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На фоне потерь на поле боя россия продолжает наносить удары по мирному украинскому населению. Так отреагировала на последние атаки армии рф в Запорожье и Днепре посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Цитата

"Ужасные новости об обстрелах россией мирных жителей Запорожья и Днепра. На фоне потерь на поле боя россия продолжает наносить удары по мирному украинскому населению, это еще одна демонстрация того, что борьба Украины – не только борьба за свободу и суверенитет, но и за выживание", - заявила посол США в Twitter.

Дополнение

По меньшей мере 66 человек получили ранения в результате ракетного удара российских военных 30 сентября по колонне с гражданскими в Запорожье. 25 человек, по данным прокуратуры, погибли.

От обстрелов в Днепре поздно вечером 29 сентября погиб один человек, по меньшей мере двое ранены. Перед этим, в ночь на 29 сентября в результате удара российских войск по Днепру погибло четыре человека, из них двое - дети.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.