россия продолжает удары по мирному населению на фоне потерь на поле боя - посол США

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На фоне потерь на поле боя россия продолжает наносить удары по мирному украинскому населению. Так отреагировала на последние атаки армии рф в Запорожье и Днепре посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

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"Ужасные новости об обстрелах россией мирных жителей Запорожья и Днепра. На фоне потерь на поле боя россия продолжает наносить удары по мирному украинскому населению, это еще одна демонстрация того, что борьба Украины – не только борьба за свободу и суверенитет, но и за выживание", - заявила посол США в Twitter.

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По меньшей мере 66 человек получили ранения в результате ракетного удара российских военных 30 сентября по колонне с гражданскими в Запорожье. 25 человек, по данным прокуратуры, погибли.

От обстрелов в Днепре поздно вечером 29 сентября погиб один человек, по меньшей мере двое ранены. Перед этим, в ночь на 29 сентября в результате удара российских войск по Днепру погибло четыре человека, из них двое - дети.