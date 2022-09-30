путин заявил, что хочет переговоров, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. российский президент владимир путин заявил, что хочет переговоров с Украиной, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий. Об этом он заявил в своей речи во время "церемонии" аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, передает УНН.

Цитата

«Люди, живущие в Донецке и Луганске, Херсоне и Запорожье, становяться нашими гражданами навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и боевые действия, (...) и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан», – заявил путин.

Напомним

кремль анонсировал "церемонию подписания" об аннексии россии захваченных территорий Украины на сегодня, 30 сентября, в 15:00 по итогам псевдореренфендумов, которые назвала фиктивными Украина и Запад.

СМИ информировали, что, несмотря на объявление путиным об аннексии 30 сентября, формально этот процесс еще не завершится. Ее должны одобрить конституционный суд, дума и совет федерации. Заседание последней запланировано на 4 октября.

Тем временем пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил ранее сегодня, что россия "делает акцент" на продолжении военных действий.