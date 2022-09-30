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путин заявил, что хочет переговоров, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий

путин заявил, что хочет переговоров, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. российский президент владимир путин заявил, что хочет переговоров с Украиной, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий. Об этом он заявил в своей речи во время "церемонии" аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, передает УНН.

Цитата

«Люди, живущие в Донецке и Луганске, Херсоне и Запорожье, становяться нашими гражданами навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и боевые действия, (...) и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан», – заявил путин.

Напомним

кремль анонсировал "церемонию подписания" об аннексии россии захваченных территорий Украины на сегодня, 30 сентября, в 15:00 по итогам псевдореренфендумов, которые назвала фиктивными Украина и Запад.

СМИ информировали, что, несмотря на объявление путиным об аннексии 30 сентября, формально этот процесс еще не завершится. Ее должны одобрить конституционный суд, дума и совет федерации. Заседание последней запланировано на 4 октября.

Тем временем пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил ранее сегодня, что россия "делает акцент" на продолжении военных действий.

Источник: УНН
Теги: Россия, аннексия
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