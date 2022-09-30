Очередное ужасное нападение россии на мирных жителей: ЕС осудил атаку на гражданских в Запорожье

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Европейский Союз осуждает ужасное нападение на колонну гражданских в Запорожье. С заявлением выступил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter, пишет УНН.

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"Очередное ужасное нападение россии на мирных жителей: на этот раз гуманитарный конвой доставлял жизненно важную помощь людям, проживающим в неподконтрольных правительству районах Запорожской области. ЕС решительно осуждает это ужасное нападение. Виновные будут привлечены к ответственности", - отметил Боррель.

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По меньшей мере 66 человек получили ранения в результате ракетного удара российских военных 30 сентября по колонне с гражданскими в Запорожье. 25 человек, по данным прокуратуры, погибли.