путин утвердил аннексию оккупированных регионов юга и востока Украины

КИЕВ. 30 сентября. УНН. российский президент владимир путин подписал "договоры" по аннексии оккупированных регионов юга и востока Украины, со ссылкой на транслируемую росСМИ "церемонию" передает УНН.

Детали

Как сообщается, путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по итогам псевдореферендумов, которые назвала фиктивными Украина и Запад.

Также подписи под "договорами" поставили главари так называемых "днр" и "лнр" денис пушилин и леонид пасечник, а также назначенные рф "главы" Херсонской и Запорожской так называемых "военно-гражданских администраций" владимир сальдо и евгений балицкий.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее были приглашены российские сенаторы и депутаты.

несмотря на объявление путиным об аннексии 30 сентября, формально этот процесс еще не завершился. Ее должны одобрить конституционный суд, дума и совет федерации рф. Заседание последнего запланировано на 4 октября.

Ранее

30 сентября путин во время церемонии заявил, что хочет переговоров, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий.

Еще 27 сентября на заседание Совбеза ООН Президент Владимир Зеленский заявил, что признание россией результатов так называемого "референдума" на оккупированных территориях будет означать, что с путиным не о чем говорить.