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путин обвинил Запад в диверсии на “Северном потоке”

путин обвинил Запад в диверсии на “Северном потоке”

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Глава рф владимир путин обвинил западные страны в организации взрывов на магистралях “Северного потока”. Об этом он сообщил в своей речи по поводу аннексии оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Цитата

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях “Северного потока”, которые проходит по дну Балтийского моря. Фактически, приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно" – заявил путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что США создали прецедент применения ядерного оружия.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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