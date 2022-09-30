В ОП не смотрели речь путина, сейчас продолжается заседание СНБО

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Представитель Офиса президента Сергей Никифоров заявил, что в офисе президента не смотрели речь российского диктатора владимира путина. Сейчас продолжается заседание СНБО. Об этом сообщил "Суспільному" спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает УНН.

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"В офисе президента не смотрели речь владимира путина. Сейчас там проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны, реакция президента Владимира Зеленского будет в видеообращении", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Со стороны оккупированных территорий подписи под "договорами" поставили главари так называемых "днр" и "лнр" денис пушилин и леонид пасечник, а также назначенные рф "главы" Херсонской и Запорожской так называемых "военно-гражданских администраций" владимир сальдо и евгений балицкий.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее были приглашены российские сенаторы и депутаты.