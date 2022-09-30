Лидеры ЕС выступили с заявлением из-за российской аннексии: Украина имеет право на освобождение оккупированных территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. 27 лидеров стран-членов Европейского Союза осуждают незаконную аннексию россией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и никогда не признают фиктивные "референдумы" и эту незаконную аннексию. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, обнародовав совместное заявление членов Евросовета, где лидеры ЕС указали, что Украина имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ, пишет УНН.

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"27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фиктивные "референдумы". Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию", - подчеркнул глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Объявленная аннексия украинских территорий россией является серьезным нарушением международного права и нарушением Устава ООН. Никакой фиктивный референдум не может этого оправдать. Территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению. Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой", - добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Провозглашенная путиным незаконная аннексия ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Заявление членов Европейского совета

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС указали: "Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные "референдумы", организованные россией как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты". "Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть эту незаконную аннексию", - сказано в заявлении.

"Перед лицом агрессивной войны россии, а также последней эскалации со стороны москвы Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ. Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавили лидеры ЕС.

"Украина реализует свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ. Ядерные угрозы со стороны кремля, военная мобилизация и стратегия ложного представления территории Украины как территории россии и заявления о том, что война сейчас может происходить на территории россии, не поколеблют нашей решимости", - отметили лидеры ЕС.

"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия россии. Они еще больше усилят давление на россию, чтобы она прекратила агрессивную войну.

Мы повторяем, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько нужно", - подытожили лидеры ЕС.

Напомним

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.