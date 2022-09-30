Зеленский провел СНБО: обсудили пути противодействия попыткам аннексии россией украинских территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, а также вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства, в частности обсудили активизацию стратегии ядерного сдерживания россии со стороны стран евроатлантического пространства, сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Президента.

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"Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны российской федерации. (...) Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории", - сообщили в ОП.

Детали

Была заслушана информация главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, как сообщается, "проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила россия на временно оккупированных территориях Украины". "Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей", - указали в ОП.

Кроме того, как указано, "СНБО рассмотрел вопрос по обеспечению коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства". Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания россии со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, которые вызывает страна-агрессор", - говорится в сообщении.

Напомним

30 сентября путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины.