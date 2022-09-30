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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке – Зеленский

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке – Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий относительно членства. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что есть нашими ценностями", – сообщил Зеленский.

Детали

Президент добавил, что вступление Украины в НАТО нуждается в консенсусе всех членов Альянса. Поэтому пока это будет происходить, украинская власть предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработали и презентовали партнеры.

Напомним

Президент Владимир Зеленский уверен, что после победы Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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