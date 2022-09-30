Приют детей во время войны: через чат-бот за 6 месяцев поступило 24,5 тыс. заявок

КИЕВ. 30 сентября. УНН. По инициативе Офиса Президента более 6 месяцев назад, совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики Украины, была создана программа “Ребенок не сам”. Запуск программы начался с чат-бота с этим названием, через который поступило уже 24,5 тысячи заявок от украинских семей на предоставление приюта детям. Об этом на брифинге сообщила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает корреспондент УНН.

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“Этот чат-бот помог всем желающим, которые хотели приютить ребенка, подать такую заявку. Собственно, за более чем 6 месяцев деятельности чат-бота нам удалось получить 24,5 тысячи заявлений от украинских семей. После получения уже детальной информации об этой форме устройства, украинские семьи заполнили уже более 9 тысяч развернутых заявок, подтверждая уже свою готовность участия в этой программе”, – сообщила Герасимчук.

Детали

По словам Уполномоченного, более 5 тысяч человек прошли учебные вебинары в рамках программы. Около двух тысяч семей уже прошли полностью все этапы подготовки, обучения, и готовы уже сегодня принимать украинских детей, которые нуждаются в семье.

“Во время обучения, которое проводится при поддержке партнеров, многие семьи, которые слышат не только о временном устройстве, но и о возможности усыновления, о различных альтернативных семейных формах воспитания, о детских домах семейного типа, о приемных и патронатных семьях и – большинство родителей уже собирают документы, чтобы создать альтернативную семейную форму воспитания, или даже согласиться на усыновление”, – отметила Герасимчук.

Спикер отметила, что деятельность чат-бота “Ребенок не сам” будет расширяться. В частности, планируется налаживание “удобного канала коммуникации с людьми”, для того, чтобы рассказывать шире и больше о различных формах усыновления, обучать и предлагать ознакомиться с информацией.

“Но дальше этот проект продолжился созданием огромного веб-сайта, который наполнен материалами, вебинарами, лекциями для взрослых, которые находятся рядом с ребенком. Собственно, веб-сайт так и называется “Ребенок не сам – инструкция по заботе”, – добавила Герасимчук.

Справочно

Во время военного положения украинские семьи и лица, проживающие самостоятельно, могут временно приютить детей без родительской опеки. Для заявки запустили Telegram чат-бот "Ребенок не сам".

Дополнение

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что более 67 тысяч детей в Украине лишены родительской опеки, или остались детьми-сиротами.