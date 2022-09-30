Дуда: сегодняшняя жалкая акция кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с рф

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что сегодняшняя отчаянная и жалкая акция кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с россией, пишет УНН со ссылкой на Twitter Дуды.

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"Польша осуждает попытки россии аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Защитников Украины и ее народ до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшняя отчаянная и жалкая акция кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с россией", - отметил он.

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Российский диктатор владимир путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Со стороны оккупированных территорий подписи под "договорами" поставили главари так называемых "днр" и "лнр" денис пушилин и леонид пасечник, а также назначенные рф "главы" Херсонской и Запорожской так называемых "военно-гражданских администраций" владимир сальдо и евгений балицкий.