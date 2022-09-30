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Украина готова к диалогу, но уже с другим президентом россии – Зеленский

Украина готова к диалогу, но уже с другим президентом россии – Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры с россией, пока ее возглавляет владимир путин. Об этом глава государства сообщил в видеообращении после заседания СНБО, передает УНН.

Цитата

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии", – сказал Зеленский.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия пытается привлечь Украину к новым переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки и начать новое наступление.

Источник: УНН
Теги: Россия, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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