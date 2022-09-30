Минфин США объявил о пакете новых санкций против россии

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минфин США.

Детали

Отмечается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса рф, в том числе два международных поставщика, три ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых высокопоставленных чиновников рф и 278 членов российского законодательного органа, которые способствовали проведению фиктивных референдумов и попытке аннексии суверенной украинской территории.

"Мы не будем стоять в стороне, пока путин обманом пытается аннексировать части Украины. Минфин и правительство США предпринимают сегодня радикальные действия, чтобы еще больше ослабить уже деградировавший военно-промышленный комплекс россии и подорвать ее способность вести незаконную войну", - отметила министр финансов Джанет Йеллен.

Кроме того, в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничения против членов семьи мэра москвы сергея собянина и вводятся визовые санкции против гражданина россии Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.

Кроме этого, в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится о том, что Вашингтон осуждает попытки рф силой изменить границы Украины.

"Это явное нарушение международного права и Устава ООН. В ответ США и наши союзники и партнеры накладывают быстрые и серьезные санкции на новых российских чиновников, членов их семей, российских и белорусских военных и сети оборонных закупок, включая международных поставщиков, поддерживающих военно-промышленный комплекс рф", - говорится в заявлении.

По его словам, США будут привлекать к ответственности любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам рф изменить статус территории Украины.

В целом Госдеп США вводит визовые ограничения против 910 человек, в частности, военнослужащих из рф, беларуси и российских прокси-формирований. За нарушение правил экспортного контроля под санкции попала американо-российская компания "Радиоавтоматика" и ее руководство в лице Владимира Иванова, Сергея Бызова и Дмитрия Галина. Компания специализируется на закупках для оборонной промышленности.

Также в списках: Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка рф, Ольга Скоробогатова - первый заместитель председателя Центробанка, Александр Новак - вице-премьер. Санкции распространяются на членов семей министра обороны сергея шойгу, главы росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, заместителя председателя Совета безопасности рф дмитрия медведева.

Напомним

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против россии является "первой частью ответа" Запада на аннексию кремлем захваченных территорий Украины.