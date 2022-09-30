Байден: США осуждают мошенническую попытку рф аннексировать суверенную украинскую территорию

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал на попытки россии аннексировать украинские территории. Байден заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над территориями, захваченными россией, передает УНН.

Детали

Байден отметил, что США осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку рф аннексировать суверенную украинскую территорию.

"россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не ошибайтесь: эти действия не имеют легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой США объявили на этой неделе", - подчеркнул Байден.

Также он добавил, что в ответ на попытки аннексии США вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц — внутри и за пределами рф, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь россию к ответственности, - отметил президент США.

Кроме этого, Байден добавил, что США продолжат поставлять Украине оборудование, которое необходимо для самообороны.

"И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - заявил Байден и призвал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки россии по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько нужно.

Дополнение

Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики.

Напомним

Российский диктатор владимир путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Со стороны оккупированных территорий подписи под "договорами" поставили главари так называемых "днр" и "лнр" денис пушилин и леонид пасечник, а также назначенные рф "главы" Херсонской и Запорожской так называемых "военно-гражданских администраций" владимир сальдо и евгений балицкий.