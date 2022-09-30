Данилов: в санкционном пакете против рф "тысячи фамилий"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в санкционном пакете против россии "тысячи фамилий" представителей российского бизнеса и компаний, передает УНН.

Детали

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц рф, которые не выступили в защиту человечности и международного права, или которые определенным образом вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов, об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Данилова в санкционном пакете против рф "тысячи фамилий" представителей российского бизнеса и компаний.

Цитата

"Сегодня закончилась процедура письменного голосования по санкциям. В этих санкциях большой список российских олигархов, российских промышленных компаний, российских чиновников, депутатов Госдумы. Очень большой проект. Мы над ним довольно долгое время работали. Тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный пакет", - заявил он.

Напомним

Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики.