Кулеба о вступлении Украины в НАТО: или сейчас мы все реально бьем по рукам путину, или о международном мире и безопасности можно забыть

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас для коллективной безопасности и Украины, и всего евроатлантического пространства, необходимы семь элементов, среди которых и расширение поддержки Украины и ее вступление в НАТО. Об этом информирует УНН.

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"Так называемые “референдумы” прошли по тем же методичкам, что и в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будет кардинально иной. Свидетельством этому является вчерашнее принципиальное и категоричное заявление Генерального секретаря ООН. Обычно Генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз. Это результат общения с Генсеком Президента Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, которые провели не один раунд переговоров с господином Гутеррешем и нашли аргументы, чтобы убедить: или сейчас мы все реально бьем по рукам путину, или о международном мире и безопасности можно забыть", – сообщил Кулеба.

Детали

Министр отметил, что гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов, а именно:

1. Расширение международной коалиции в поддержку Украины. На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров Президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где сосредоточено внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки.

2. Увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии.

3. Существенное повышение санкций против россии в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других.

4. Вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", – сообщил Кулеба.

5. Киевский договор по безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к членству в НАТО.

6. Киевский договор по безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

7. Активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания россии.

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", – добавил Кулеба.

Напомним

Сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.