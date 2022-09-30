Джонсон обратился к путину: ваша речь - это мошенничество и позор

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что речь российского диктатора владимира путина - это мошенничество и позор. Цивилизованный мир не позволит россии колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, передает УНН.

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"владимир путин, ваша речь - это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не содрогаясь, пока его страна не станет целой и свободной", - написал Джонсон в Twitter.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Со стороны оккупированных территорий подписи под "договорами" поставили главари так называемых "днр" и "лнр" денис пушилин и леонид пасечник, а также назначенные рф "главы" Херсонской и Запорожской так называемых "военно-гражданских администраций" владимир сальдо и евгений балицкий.

Напомним

Президент США Джо Байден отреагировал на попытки россии аннексировать украинские территории. Байден заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над территориями, захваченными россией.