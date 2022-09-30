"Будем затягивать петлю": Ермак о новых санкциях против россии

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак положительно оценил введение новых санкций против страны-агрессора, передает УНН.

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"Новые санкции против рф - это замечательно. Впереди еще много работы. Будем затягивать петлю", - написал он в Telegram.

Добавим

Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики.

Напомним

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц россии, которые не выступили в защиту человечности и международного права, или которые определенным образом вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов, об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.