Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,5869 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6045

"Будем затягивать петлю": Ермак о новых санкциях против россии

"Будем затягивать петлю": Ермак о новых санкциях против россии

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак положительно оценил введение новых санкций против страны-агрессора, передает УНН.

Цитата

"Новые санкции против рф - это замечательно. Впереди еще много работы. Будем затягивать петлю", - написал он в Telegram.

Добавим 

Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики.

Напомним 

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц россии, которые не выступили в защиту человечности и международного права, или которые определенным образом вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов, об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.