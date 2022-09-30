В НАТО внимательно следят за ядерным потенциалом россии и не видят изменений

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга отреагировал на ядерный шантаж россии и отметил, что страны Альянса внимательно следят за изменениями в позиционировании ядерного потенциала рф, передает корреспондент УНН.

Генсек также подчеркнул, что последствия применения ядерного оружия будут очень серьезными.

Цитата

"Мы внимательно мониторим все, что делает россия – мы не видим изменений в ядерном позиционировании. Мы внимательно следим, обмениваемся информацией. И мы четко донесли до россии, что последствия будут очень серьезными, если россия применит ядерное оружие против Украины", - сказал Столтенберг.

В то же время, по словам главы Альянса, сейчас происходит самая существенная эскалация конфликта с момента начала полномасштабной войны.

"Мы видим самую сильную эскалацию с начала конфликта - мобилизация в россии в комбинации с безрассудной ядерной риторикой и незаконной аннексией частей Украины. путин пытается убедить нас не поддерживать Украину, но ему это не удастся. И месседж от НАТО – мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину", - заверил генсек.

Он также добавил, что путин должен понимать, что ядерную войну выиграть невозможно.

Контекст

30 сентября владимир путин заявил, что США применив ядерное оружие против Японии создали прецедент.

Ранее российский диктатор заявлял, что россия будет защищать себя всеми доступными средствами, в том числе, и ядерным оружием. По его словам, россия будет защищать свои территории, которыми будут считаться и оккупированные территории Украины, где были проведены псевдореферендумы.