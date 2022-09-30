Зеленский провел телефонные разговоры с премьерами Японии и Дании

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский отметил, что с премьер-министром Японии Фумио Кишидой в первую очередь обсудил незаконные "референдумы", проведенные россией.

"Спасибо за предоставление беспрецедентной в истории Японии нелетальной военной помощи Украине, а также весомую финансовую и гуманитарную поддержку нашего государства с начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул президент Украины.

В рамках разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном подробно пообщались на тему двустороннего оборонного сотрудничества.

"Главное внимание уделили решению кремля о попытке незаконной аннексии временно оккупированных территорий Украины. Обсудили содействие со стороны Дании ускорению движения Украины в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский.

Напомним

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.