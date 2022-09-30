Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,5869 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8355

Зеленский провел телефонные разговоры с премьерами Японии и Дании

Зеленский провел телефонные разговоры с премьерами Японии и Дании

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский отметил, что с премьер-министром Японии Фумио Кишидой в первую очередь обсудил незаконные "референдумы", проведенные россией.

"Спасибо за предоставление беспрецедентной в истории Японии нелетальной военной помощи Украине, а также весомую финансовую и гуманитарную поддержку нашего государства с начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул президент Украины.

В рамках разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном подробно пообщались на тему двустороннего оборонного сотрудничества.

"Главное внимание уделили решению кремля о попытке незаконной аннексии временно оккупированных территорий Украины. Обсудили содействие со стороны Дании ускорению движения Украины в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский.

Напомним 

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, Дания, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.