Столтенберг: если россия прекратит воевать, то будет мир, а если воевать прекратит Украина - она перестанет существовать

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что НАТО поддерживает Украину в этой войне, ведь она имеет право на защиту своего суверенитета, и если Украина прекратит воевать, то перестанет существовать, передает корреспондент УНН.

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"Мы призываем президента путина прекратить войну. Он отвечает за развязывание войны и он должен прекратить эту войну. Если россия прекратит воевать, то будет мир, если Зеленский и Украина прекратят воевать – Украина прекратит свое существование как независимая страна. Мы не говорим о двух равных сторонах: мы имеем россию как агрессора, и мы имеем жертву агрессии – Украину. И именно это причина того, почему мы так четко поддерживаем Украину. Незаконная аннексия территории не меняет сути конфликта", - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО поддерживает право суверенной страны на защиту. Он добавил, что Альянс продолжит оказывать Украине помощь столько сколько это будет нужно. Еще одна причина, это то, что действия пуина представляют опасность и для стран-членов НАТО.

"Если мы позволим путину в Украине – это будет катастрофично для Украины. Она прекратит свое существование как суверенная страна. Но это также опасно и для нас. Бездействие это тоже большой риск. Потому что это создает мир в котором путин увидит, что он безнаказанно может применять военную силу против своего соседа и обустраивать свою сферу влияния. Если послушать, что он говорит не только об Украине, но и о членах НАТО – о восточных партнерах, то получается, что это мир, который опасен для всех нас", - подчеркнул Столтенберг.

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