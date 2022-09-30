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Макрон: я решительно осуждаю незаконную аннексию россией украинских территорий

Макрон: я решительно осуждаю незаконную аннексию россией украинских территорий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил незаконную аннексию россией украинских территорий подчеркнув, что это серьезное нарушение международного права и украинского суверенитета, передает УНН.

Цитата

"Я решительно осуждаю незаконную аннексию россией украинских областей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Это серьезное нарушение международного права и украинского суверенитета”, - подчеркнул Макрон.

Он также добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину.

“Франция выступает против этого и продолжит поддерживать Украину, чтобы противостоять российской агрессии и позволить Украине восстановить свой полный суверенитет над всей ее территорией”, - добавил он.

Напомним 

Президент США Джо Байден отреагировал на попытки россии аннексировать украинские территории. Байден заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над территориями, захваченными россией.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что речь российского диктатора владимира путина - это мошенничество и позор. Цивилизованный мир не позволит россии колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Эммануэль Макрон
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