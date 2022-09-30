Канада поддерживает вступление Украины в НАТО

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Канада поддерживает приобретение Украиной полноправного членства в НАТО. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает УНН.

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“Что касается вступления Украины в НАТО, то наша позиция остается неизменной: мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда поддерживали прием Украины в Альянс”, - отметила Жоли.

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Сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.