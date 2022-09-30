Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,56 0,5869 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9450

Канада поддерживает вступление Украины в НАТО

Канада поддерживает вступление Украины в НАТО

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Канада поддерживает приобретение Украиной полноправного членства в НАТО. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает УНН.

Цитата

“Что касается вступления Украины в НАТО, то наша позиция остается неизменной: мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда поддерживали прием Украины в Альянс”, - отметила Жоли.

Добавим 

Сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Источник: УНН
Теги: Канада, НАТО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.