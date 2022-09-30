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путин подписал указ об осеннем призыве

путин подписал указ об осеннем призыве

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в ноябре-декабре 2022 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на соответствующий указ.

Детали

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря на военную службу будет призвано 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.

Кроме этого, согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 

21 сентября путин официально объявил начало частичной мобилизации в рф.

Напомним 

С момента объявления путиным мобилизации россию покинуло более 200 000 человек.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, мобилизация, война с Россией
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