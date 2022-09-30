Конгресс США одобрил законопроект с 12,3 млрд долларов Украине

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Палата представителей США окончательно одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение для Украины финансовой помощи в размере 12,3 млрд долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Голосование прошло преимущественно по партийной линии, поддержали его 230 членов Палаты представителей, в том числе 10 членов Республиканской партии, против высказался 201 конгрессмен, все – республиканцы. Законопроект о временном финансировании был принят Конгрессом менее чем за полсуток до конечного срока, когда в США заканчивается финансовый год и при отсутствии одобренного финансирования объявляется шатдаун (вынужденная приостановка работы госучреждений).

К концу пятницы, как ожидается, законопроект подпишет президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, и он вступит в силу.

Добавим

Накануне законопроект о временном финансировании был проголосован Сенатом США. Он включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими оккупантами. Это в частности 3 млрд долларов на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку, 1,5 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку и 2,8 млрд долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки. Дополнительные 35 млн долларов пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине и на предотвращение краж этих материалов.

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