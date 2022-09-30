Зеленский о решении СНБО по санкциям против рф: там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц россии. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что перечень большой, довольно громкие фамилии, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Сейчас же хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние дел в самой российской федерации. Поэтому вводятся ограничения против нескольких тысяч субъектов. Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров. Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", - отметил он.

Зеленский добавил, что санкции будут применены и к тем гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства.

"Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", - подчеркнул президент Украины.

Напомним

Министерство финансов США объявило о пакете новых санкций против россии на фоне попытки рф аннексировать территории Украины, в списки вошли представители бизнеса, российские военные, политики.