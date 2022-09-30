Страны Балтии поддерживают вступление Украины в НАТО

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Эстония, Латвия и Литва заявили в пятницу, что они "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО". Министры МИД этих стран поделились подобными сообщениями в своих аккаунтах в Twitter, информирует УНН.

Детали

Министры иностранных дел стран Балтии, Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис, приветствовали скорое принятие Украины в НАТО.

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«Воодушевленная храбрость Украины может лишь укрепить наш альянс», – сказали все они.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в оборонном альянсе.