Страны Балтии поддерживают вступление Украины в НАТО
Флаги Украины и НАТО
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Эстония, Латвия и Литва заявили в пятницу, что они "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО". Министры МИД этих стран поделились подобными сообщениями в своих аккаунтах в Twitter, информирует УНН.
Детали
Министры иностранных дел стран Балтии, Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис, приветствовали скорое принятие Украины в НАТО.
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«Воодушевленная храбрость Украины может лишь укрепить наш альянс», – сказали все они.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в оборонном альянсе.
Прибалтийские друзья Украины полностью поддерживают приветствие Украины в НАТО как можно скорее. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш альянс.— Габриэлиус Ландсбергис (@GLandsbergis) 30 сентября 2022