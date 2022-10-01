Зеленский заявил о "существенных результатах" ВСУ на востоке Украины

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу заявил о "существенных результатах" ВСУ на востоке Украины. Об этом информирует УНН.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на востоке Украины.

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«Мы имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас многое. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла. Это очень важно», – сказал Зеленский.

Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях. А также украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Напомним

Украинские военные взяли под контроль город Ямполь Донецкой области.