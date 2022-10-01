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Зеленский заявил о "существенных результатах" ВСУ на востоке Украины

Зеленский заявил о "существенных результатах" ВСУ на востоке Украины

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу заявил о "существенных результатах" ВСУ на востоке Украины. Об этом информирует УНН.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на востоке Украины.

Цитата

«Мы имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас многое. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла. Это очень важно», – сказал Зеленский.

Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях. А также украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Напомним

Украинские военные взяли под контроль город Ямполь Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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