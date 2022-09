КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что Украина обратилась в Международный суд на фоне попыток аннексии своих территорий Россией, пишет УНН.

Детали

По словам Министра, Украина сообщила Международному суду, что попытка аннексии украинских территорий является юридическим нарушением приказа о временных мерах.

Цитата

«После попытки путинской аннексии Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг грубо нарушает юридически обязывающий приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно быстрее», – написал Кулеба.

Напомним

Российский президент владимир путин подписал "договоры" по аннексии оккупированных регионов юга и востока Украины. Свои подписи под "договорами" поставили главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible.